Ufrgs promove nova edição da 'Mostra anual universitária de teatro'

A Mostra anual universitária de teatro: teatro, pesquisa e extensão, promovida pelo Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da Ufrgs está de volta. O tema escolhido para a 19ª edição do projeto é Conexões Plurais.

A escolha visa as possibilidades artísticas proporcionadas pelo momento em que vivemos, com uma vasta pluralidade de pesquisas, de diversidades e de distintas experimentações com o virtual e a tela como local de encontro.

Abrindo a programação deste ano, a peça Será que fica pronto a tempo? está em cartaz durante o mês de agosto, com exibições nas quartas-feiras, às 12h30min e 19h30min. A produção é um curta-metragem resultado da obra final da Residência Espiralar, um projeto artístico que elabora futuros desejosos através da arte.