Projeto do Sesc apresenta espetáculo infantil sobre Shakespeare

Os bastidores e o processo de construção do espetáculo Macbeth e o reino sombrio: Shakespeare para crianças, do Coletivo Órbita, é atração do projeto Plataforma cena, realizado nacionalmente pelo Sesc, nesta quarta-feira (18), às 15h. Além da exibição do vídeo-desmontagem sobre a obra, no, haverá ainda um bate-papo com a equipe responsável pela montagem.