Projeto 'Avançar na Cultura' prevê R$ 76,1 milhões em investimento direto do governo do RS

O governo do Estado anunciou, na tarde desta terça-feira (17), o projeto Avançar na Cultura, voltado ao fomento e qualificação do setor cultural gaúcho. A perspectiva é de investimentos da ordem de R$ 76,1 milhões, com recursos próprios do Tesouro, até o final de 2022. A cerimônia, ocorrida no Palácio Piratini, contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária de Cultura Beatriz Araujo.

Deste valor, R$ 35,1 milhões serão destinados a investimentos e editais ligados ao patrimônio cultural, enquanto R$ 30 milhões serão destinados a sete editais do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Também serão contemplados projetos ligados ao Theatro São Pedro e Multipalco (R$ 7,5 milhões), Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa, com R$ 3,1 milhões) e ao RS Criativo, que terá R$ 400 mil para a capacitação de até 15 mil empreendedores criativos.

Estão previstas obras e ações em 22 instituições ligadas à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) - entre elas, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), que receberá verbas para a execução da terceira fase do PPCI, além da nova cobertura da Galeria Xico Stokinger e reformas na Sala de Música Luis Cosme. Esses investimentos devem somar R$ 2,05 milhões em recursos do Estado. Outros R$ 3,16 milhões serão direcionados ao Museu de Arte Contemporânea, em especial para a execução da nova sede do MAC 4Distrito.

Para a Biblioteca Pública do Estado, o montante previsto soma R$ 2 milhões, voltados à restauração das pinturas murais e do mobiliário histórico. O Parque Histórico General Bento Gonçalves tem previsão de R$ 1 milhão em recursos, incluindo elaboração de uma nova exposição permanente e qualificação da sede e das estruturas de entorno. Valor idêntico está previsto para atividades e qualificação do acervo do Instituto Estadual de Cinema (Iecine).

Também receberão aportes pelo Avançar na Cultura espaços como o Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul (R$ 1,51 milhão), Museu Julio de Castilhos (R$ 667 mil), Museu de Arte do RS (Margs, R$ 600 mil), Instituto Estadual do Livro (R$ 480 mil), Memorial do RS (R$ 478 mil), Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (R$ 72 mil) e Teatro de Arena (R$ 60 mil), entre outros. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) terá R$ 16,75 milhões para iniciativas, incluindo a programação para os 200 anos de Independência do Brasil, o edital Inventários Culturais, restauração e definição de entorno de bens tombados e editais para a instalação de Museus de Memória ou de História.

De acordo com integrantes do governo estadual, o investimento é superior ao total realizado nos últimos oito anos no Estado. "Eu trabalho há 36 anos com cultura e posso garantir que, na história recente do RS, nenhum governador apresentou o que está sendo apresentado aqui hoje", acentuou a secretária Beatriz Araujo.

Por sua vez, o governador Eduardo Leite reforçou o que, na sua visão, é um anúncio inédito para o ambiente cultural do Estado. "Além da pandemia e da crise econômica, a cultura no Brasil ainda sofre com a forma com que o governo federal trata o setor. No Estado, nosso governo fez a sua parte para estimular a cultura, porque acreditamos de verdade na energia produzida pelo setor cultural gaúcho."