Renata GalbinskiH inaugura exposições no interior do Estado

Na semana em que se comemora o Dia do Patrimônio Cultural do Estado, Renata GalbinskiH inaugura duas exposições individuais no interior do Estado, nas cidades de Rolante e Santa Cruz do Sul, ambas com curadoria de Letícia Lau. A artista visual tem como proposta de trabalho buscar referências do patrimônio histórico e cultural do Estado através de sua coleção particular de fotografias.

A primeira mostra é uma itinerância de uma que já esteve em exibição no CHC Santa Casa. Pintura, patrimônio e memória fará parte da programação da 5ª Semana Municipal do Patrimônio, promovido pela prefeitura de Rolante, que conta ainda com diversas outras atividades virtuais. Aberta nesta terça-feira (17), a exposição tem entrada gratuita e as obras ficam disponíveis para visitação até o dia 31 deste mês no Espaço Cultural do município (Av. Getúlio Vargas, 62).

Caminhos da aldeia: vestígios, por outro lado, tem início marcado para este sábado (21), a partir das 10h30min, na cidade de Santa Cruz do Sul (Rua Galvão Costa, 358, Centro). O espaço permanece aberto para visitação até 4 de setembro.

A exposição, que é um desdobramento do seu outro trabalho, reúne obras de pequenos formatos em pintura e fotografia trazendo questões do patrimônio cultural, dos vestígios materiais que permanecem na cidade e de parte do antigo Caminho da Aldeia, hoje conhecido como avenida Independência, em Porto Alegre.