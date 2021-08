Gil Colares traz o samba da mulher gaúcha em live do projeto 'Sambaobá'

YouTube Vinda da cidade de Rio Grande, a cantora, compositora e educadora musical Gil Colares é o destaque em live do projeto Sambaobá - A raiz feminina do samba que acontece nesta quarta-feira (18), às 20h. Comandada pela cantora e pesquisadora Glau Barros, a iniciativa busca traçar o perfil de mulheres residentes no Estado que têm no samba seu fazer artístico. A apresentação será transmitida de forma online e gratuita pelo canal de Glau Barros no

Nascida em uma família de músicos, Gil Colares toca desde os 12 anos, começando a atuar profissionalmente em Rio Grande aos 18 anos de idade. Gradativamente, a artista foi ganhando espaço nos bares e eventos culturais da região, chegando a abrir a noite para nomes como Fundo de Quintal e Jorge Aragão. Em 2016, saiu o DVD Mágico e forte, seu primeiro trabalho autoral. No ano passado, lançou a faixa Mistura perfeita, em parceria com DJ Ernani.

Sambaobá busca mapear a presença da mulher compositora de samba em nosso Estado, com foco em cinco municípios: Gravataí, Pelotas, Uruguaiana, São Borja e Rio Grande. Além das lives, o projeto engloba a produção de podcasts contendo as entrevistas realizadas por Glau Barros, discutindo seu processo criativo e encerrando com a execução de um samba autoral. A iniciativa é viabilizada por meio do Edital Criação e Formação – Diversidade das Culturas, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura em Parceria com a Fundação Marcopolo, com recursos da Lei Aldir Blanc.