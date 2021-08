Série documental pelo ponto de vista da negritude estreia no GNT

Propor reflexões fundamentais sobre a existência a partir do ponto de vista da negritude é o grande objetivo da série documental O enigma da energia escura, conduzida pelo rapper Emicida e que estreia nesta quarta-feira (18), às 23h30min, no GNT. Tomando como ponto de partida a metáfora em torno da matéria e energia escura, que representam tudo que não conhecemos no Universo, Emicida convida especialistas, intelectuais, ativistas, artistas e pensadores para buscar reconstruir a história do nosso povo.