TVE exibe curtas gaúchos concorrentes ao Prêmio Assembleia Legislativa

A TVE-RS exibe a partir desta segunda-feira (16), às 22h30min, os curtas-metragens concorrentes ao Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema - Mostra Gaúcha de Curtas, que integra a 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado. As produção serão apresentadas em quatro programas, até o dia 19, e também estarão disponíveis no Globoplay até às 23h59min do dia 21 de agosto.

Os 23 filmes foram divididos de acordo com as classificações indicativas e as primeiras obras exibidas serão: Jardim das horas, de Matheus Piccoli, Cacicus, de Bruno Cabral e Gabriela Dullius, Era uma vez… uma princesa, de Lisiane Cohen e Depois da meia noite, de Mirela Kruel.

No sábado (21), às 16h, acontece a cerimônia de premiação dos ganhadores do prêmio, diretamente do Palácio dos Festivais. A transmissão acontecerá pelos canais digitais do Festival de Cinema de Gramado (YouTube e site), TVE-RS e TV Assembleia.

Para o presidente do Legislativo, deputado Gabriel Souza (MDB), a premiação é um reconhecimento à produção audiovisual no Rio Grande do Sul, além de integrar uma série de ações da Casa para o fomento da arte em 2021, eleito como ano cultural do Parlamento gaúcho.

Longas gaúchos ficam disponíveis até 21 de agosto

Os três filmes que concorrem na categoria de Longas-Metragens Gaúchos estarão disponíveis para acesso na internet até o dia 21 de agosto nas plataformas de streaming

Os títulos disponíveis são Extermínio, de Mirela Kruel, Cavalo de Santo, de Mirian Fichtner e Carlos Caramez e A colmeia, de Gilson Vargas. A premiação acontece na noite de sábado, às 21h, e as categorias premiadas serão: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem, Melhor Desenho de Som e Melhor Trilha Musical.