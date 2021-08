Margs e Macrs se unem em live sobre acervos públicos de arte no RS

Em comemoração ao Dia Estadual do Patrimônio Cultural, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) está promovendo uma série de atividades dentro de sua programação. Nesta segunda-feira (16), às 19h, será apresentada uma live em parceria com o Museu de Arte Contemporânea (Macrs) com o tema Acervos públicos de arte do Estado do Rio Grande do Sul.

Francisco Dalcol e Raul Holtz, do Margs, irão participar da conversa. Dalcol é diretor-curador do museu e se dedica à investigação teórica e histórica de estudos expositivos, curatoriais e história das exposições. Holtz, que coordena o Núcleo de Acervos e Pesquisa da instituição, foi o responsável por organizar a publicação do catálogo geral de obras do museu.

Representando o Macrs, outros dois convidados também estarão presentes na transmissão. André Venzon, diretor do museu, é artista visual, curador e especialista em Gestão e Políticas Culturais. Maria Amélia Bulhões, atual presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte, é a responsável pela catalogação e digitalização do acervo da instituição.