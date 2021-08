Filme boliviano abre mostra de longas estrangeiros do Festival de Cinema de Gramado

Dando continuidade à programação do 49º Festival de Cinema de Gramado, inicia nesta segunda-feira (16) a mostra de Longas-Metragens Estrangeiros, este ano com quatro filmes na disputa. A primeira obra exibida é o thriller político boliviano Pseudo, que vai ao ar no Canal Brasil, a partir das 21h30min.

O filme conta a história de um motorista de táxi de La Paz que, desesperado por dinheiro, rouba a identidade de um passageiro que acaba por ser um mercenário contratado para cometer um atentado.

Além do longa boliviano, a mostra conta ainda com a produção chilena Gran avenida, de Moises Sepulveda, a coprodução entre Uruguai, Brasil e Argentina La teoría de los vidrios rotos, de Diego Fernández Pujol e Planta permanente, de Ezequiel Radusky, também uma coprodução, desta vez entre Argentina e Uruguai.

As obras concorrem aos prêmios de: Melhor Filme, Prêmio especial do júri, Melhor Filme pelo Júri Popular e Melhor Filme pelo Júri da Crítica. Além do Kikito, o melhor filme recebe ainda R$ 10 mil.