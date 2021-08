MasterChef tem culinária indígena e utensílios específicos de cozinha nesta semana

Vai ao ar nesta terça-feira (17), às 22h30min, na Band, o sétimo episódio do MasterChef Brasil. Os competidores serão surpreendidos na primeira prova por uma caixa de utensílios de cozinha que deverão ser usados para preparar a receita e garantir uma vaga no mezanino.

Eduardo, que venceu a última prova, tem a vantagem de trocar o instrumento de trabalho dele ou mudar o de dois concorrentes. Os autores dos melhores pratos serão salvos da berlinda, enquanto os piores seguem direto para a prova de eliminação.

Aqueles que tiverem um desempenho mediano terão a oportunidade de escapar em uma mini prova de jogo da memória, que consistirá em encontrar pares famosos de comida como queijo e goiabada, chocolate com pimenta e café com leite. Quem acertar mais, garante a permanência no jogo por mais uma semana.

No desafio final do episódio os aspirantes a chef enfrentarão uma prova que vai levá-los à origem da gastronomia brasileira: a culinária indígena. Inspirados nos ingredientes trazidos pela primeira chef indígena do Brasil, Kalymaracaya, eles deverão elaborar um prato criativo e original.

A convidada apresenta receitas como o peixe assado na folha de bananeira; o biju, um tipo de biscoito doce feito a partir de um dos inúmeros subprodutos da mandioca; uma massa preparada com piracuí, que é uma espécie de farinha de peixe, entre outros.

Formada em Turismo e Gastronomia, com pós-graduação em História e Cultura Indígena, Kalymaracaya encontrou na cozinha uma forma de de manter as tradições do seu povo. Ela é a principal divulgadora da gastronomia ancestral brasileira e procura trabalhar com produtos cultivados em sua aldeia, pertencente à Tribo Terena, no Mato Grosso do Sul.

Ao final do tempo estipulado, a chef indígena ajuda a escolher o vencedor. Em seguida, Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin definem os três piores cozinheiros da noite. Um deles é salvo pelo mezanino e os outros dois ficam na mira dos jurados sabendo que um deles se despedirá da competição.