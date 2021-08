Unimúsica apresenta em live programação comemorativa aos 40 anos

Criado em 1981, pela Pró-Reitoria de Extensão da Ufrgs, o projeto Unimúsica apresenta nesta segunda-feira (16), em live às 19h, a programação completa do festival online Uni 40: música da presença, pelo canal do Departamento de Difusão Cultural da universidade no YouTube

A cirandeira pernambucana Lia de Itamaracá (foto acima), considerada Patrimônio Vivo da Cultura de Pernambuco, é um dos destaques do festival que ocorrerá entre 27 de setembro e 8 de outubro. A equipe curatorial delineou uma programação com quatro eixos, incluindo espetáculos virtuais com artistas de diferentes partes do Brasil, ciclo de conversas, Mostra Discente e série de podcasts.