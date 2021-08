Drama policial com Glória Pires abre mostra de longas-metragens brasileiros

O primeiro filme em competição entre os longas-metragens brasileiros a ser exibido no 49º Festival de Cinema de Gramado é A suspeita, de Pedro Peregrino. A produção é um drama policial que conta a história de Lúcia, interpretada por Glória Pires, uma renomada investigadora policial.

Aos 55 anos, ela dedicou toda a sua vida à profissão e é um nome respeitado entre seus colegas. Tudo muda durante uma investigação, um famoso escritor, que estava trabalhando nas memórias de um dos chefes do tráfico no Rio de Janeiro e teve seu telefone grampeado por Lúcia, é assassinado. A policial se torna alvo de investigação de seus superiores, ao mesmo tempo em que descobre que tem Alzheimer.

Pedro Peregrino começou a dirigir novelas em 2013, participou da direção de O outro lado do paraíso e Órfãos da Terra, ganhadora do Emmy em 2020. Neste mesmo ano, assinou pela primeira vez a direção geral na novela Éramos Seis. Dirigiu ainda a série Segredos de Justiça, também estrelada por Glória Pires.

O curta maranhense Quanto pesa, de Breno Nina, abre a programação da categoria de curtas-brasileiros e na sequência tem exibição da produção paulista O que há em ti, de Carlos Adriano.

Baseado no livro homônimo da fotógrafa Mirian Fichtner, o documentário Cavalo de Santo será o primeiro filme na categoria de longas-metragens gaúchos a ser exibido no 49º Festival de Cinema de Gramado. A produção é fruto de dez anos de pesquisas da autora entre os terreiros gaúchos e retrata o universo religioso afro-brasileiro no Rio Grande do Sul.

Cavalo de Santo é o primeiro filme de Mirian Fichtner que tem uma longa carreira como jornalista e fotógrafa. Ela assina a direção do filme ao lado do jornalista e produtor cultural Carlos Caramez.

A sessão acontece a partir das 21h30min, pela TV, no Canal Brasil, e após a exibição fica disponível nos serviços de streaming Canais Globo e Globoplay + Canais ao Vivo.