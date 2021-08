Bolsa Canoas Cultural beneficia 50 artistas com auxílio por quatro meses

Sensível ao impacto da pandemia para os artistas, a Prefeitura de Canoas lançou o Bolsa Canoas Cultural. A Lei nº 6.460, de 5 de agosto de 2021, que instituiu o Programa, foi sancionada pelo prefeito Jairo Jorge.

Serão concedidas até 50 bolsas de R$ 2 mil cada, valor que será pago em quatro parcelas mensais e consecutivas de R$ 500,00 aos artistas selecionados. Nos próximos dias deve ser publicado o edital com a divulgação do período de inscrições e será comunicado no portal da Prefeitura de Canoas

O Programa Bolsa Canoas Cultural destina-se à classe artístico-cultural que resida na cidade, esteja sem renda formal nos últimos 12 meses e apresente portfólio que comprove atividade profissional antes do período da pandemia. Além disso, para receber o Bolsa, o artista não deve ter sido contemplado com benefícios do Programa Microcrédito Cultural e Programa de Incentivo à Cultura, em 2021.

A relação dos contemplados deve ser divulgada até setembro. Como contrapartida, os artistas podem escolher duas modalidades: gravar uma live para ser publicada nas redes sociais da prefeitura e uma apresentação presencial no calendário oficial do município ou duas apresentações presenciais.

"É um programa muito importante neste momento de pandemia. Pois é uma lei que visa beneficiar os artistas mais necessitados e que foram duramente afetados neste momento", destaca o secretário municipal da Cultura, Pinheiro Neto. Ele ainda lembra que o Bolsa pretende beneficiar, principalmente, os artistas que não foram contemplados com outros auxílios financeiros durante a pandemia.