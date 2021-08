Pelotas recebe as imagens da fragata do projeto 'Linha de voo'

O projeto Linha de voo, dos artistas Antônio Augusto Bueno e Bebeto Alves, chega a Pelotas na segunda-feira (16). As obras gráficas têm como ícone a figura de um pássaro (fragata) que sugere uma narrativa visual que aproxima e mescla a fotografia ao desenho num mesmo suporte.

Com curadoria de José Francisco Alves, a exposição presencial poderá ser visitada em Pelotas até 11 de setembro, no Ágape Espaço de Arte - Galeria JM. Moraes (Anchieta, 4.480), de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 19h, e nos sábados, das 13h às 17h. Uma live de lançamento acontece na véspera da abertura, neste domingo (15), às 18h, no Instagram @linhadevoo , com a participação de Antônio e Bebeto falando sobre seu processo criativo e também de Daniela Meine, do Espaço Ágape.