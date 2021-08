Instrumental Picumã estreia último videoclipe do novo álbum

canal de YouTube do grupo Encerrando o cronograma de lançamentos do projeto do novo álbum, Instrumental Picumã libera nesta sexta-feira (13), no, o videoclipe da música Salve os sons, que faz parte do disco Vinda boa em parceria com Arismar do Espírito Santo.

Conhecido pela sua forma espontânea de tocar, com harmonias inusitadas e improvisos melódicos, o paulista Arismar, neste projeto, se insere no trabalho e na sonoridade do quinteto Instrumental Picumã, formado por Texo Cabral, Paulinho Goulart, Matheus Alves, Miguel Tejera e Bruno Coelho.

O disco, lançado por eles no dia 30 de julho, conta com 11 faixas instrumentais com composições autorais e de parceiros. O segundo trabalho do quinteto vem como forma de celebrar os encontros e a música experimental.

Gravado em apenas sete horas no Estúdio Pedra Redonda, em Porto Alegre, o álbum contou com produção musical de Guilherme Ceron, direção geral de Paulinho Goulart e distribuição em parceria com o Selo Gadea.

O projeto engloba ainda um mini-documentário, que mostra os bastidores da gravação, e outros dois videoclipes, das músicas Milonga Flachiana e Café 74, já disponíveis no YouTube.