'Globo repórter' desta semana mostra talentos em busca de oportunidades

Após uma breve pausa durante a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Globo repórter está de volta nesta sexta-feira (13), logo após a novela Império. No programa que marca o retorno, projetos espalhados pelo país mostram como a falta de oportunidades pode atrapalhar a formação de jovens talentos.

O repórter Edney Silvestre visitou iniciativas que apoiam o desenvolvimento de crianças e adultos e conheceu pessoas que estão em busca de uma chance para mostrar seu valor. “Vimos foi uma explosão de talentos em todos os aspectos, da cultura, da música, do esporte. O que falta para essas pessoas é oportunidade. Se essas oportunidades aflorarem, teremos jovens que não serão apenas campeões olímpicos, mas bons cidadãos capazes de tornar o nosso país melhor.”

Além de conhecer o projeto Nós do morro, grupo teatral do Morro do Vidigal no Rio de Janeiro, o repórter conversou ainda com Babu Santana e com a atriz Roberta Rodrigues, frutos desse trabalho de desenvolvimento artístico para os jovens da região.

Glória Maria e Sandra Annenberg também estão animadas com o retorno do programa. “Estamos voltando com um olhar ainda mais curioso e humano. Vamos mostrar nossos encontros e descobertas. As pessoas vão descobrir junto com a gente um mundo realmente fascinante”, afirma Glória.

A GloboNews também exibe a edição semanal do Globo repórter aos sábados, às 21h, e aos domingos, às 17h.