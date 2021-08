Casal gaúcho radicado em Nova York assina documentário premiado 'Dare to dream'

A carioca Ingrid Silva é difusora de ensinamentos diários. Como mulher negra e principal bailarina do Dance Theatre of Harlem, luta firmemente contra o racismo e as desigualdades sociais. Em 2021, se tornou a primeira brasileira a ministrar uma palestra na Conferência de Empoderamento e Desenvolvimento de Mulheres Latino-Americanas de Harvard. O desejo de registrar esse momento tão importante resultou no documentário Dare to dream, que venceu o La Jolla International Fashion Film Festival na categoria de Melhor Mensagem.

O trabalho desenvolvido pela Aura Media, dos gaúchos Guto Gaelzer e Rafa Keunecke, capta os instantes que antecedem a participação da dançarina no evento. A obra, com cerca de quatro minutos de duração, traz ainda reflexões sobre representatividade e mostra parte da história e da jornada de Ingrid até o palco de uma das maiores e mais importantes universidades do mundo.

Formado em Publicidade e Propaganda pela Pucrs, Gaelzer começou a trabalhar com produção audiovisual enquanto ainda frequentava a universidade. Rafa, graduada em Moda pela Feevale, também possui amplo conhecimento na área, pois já na adolescência produzia conteúdos em vídeo para o seu canal no YouTube. Casados, os dois se mudaram para Nova York em 2017 e fundaram juntos uma agência de serviços de criação e marketing.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, a estilista relata que o convite para produzir o documentário surgiu através de uma afetuosa parceria e amizade com a bailarina. "Ela nos chamou apenas para registrar o momento, sem a pretensão de transformar o material em um minidocumentário. Mas a fala dela e a situação em si foram tão especiais que decidimos converter o que tínhamos em algo mais sólido", relata.

A jovem conta que essa foi a primeira vez que eles trabalharam em cima dessa temática, e que fazer parte do projeto foi muito importante para que pudessem abrir ainda mais suas mentes. "É uma pauta que nos interessa e que sempre esteve presente em nossas conversas com a Ingrid. Ela é uma mulher muito forte, que me inspira e me ensina muito. Fico honrada de poder dar espaço e voz a esse assunto, mostrando que é possível, sim, chegar em lugares altos e de destaque."

O trabalho, para ambos, simbolizou uma virada de página não só em suas histórias de vida, mas também na carreira, agora consagrada com um importante prêmio. "Olhamos todos os dias para o troféu em casa e mesmo assim ainda é difícil de acreditar que realmente aconteceu, que ele é nosso", relata Rafa. Para o publicitário, a mensagem transmitida no documentário deve servir de inspiração para todos. "É uma história de verdade que mostra que tudo é possível. Ela veio de uma comunidade e hoje integra uma das maiores companhias de balé de Nova York. É uma lenda", complementa ele.

O resultado final da produção agradou e emocionou não só os jurados do festival de moda, mas também o público que acompanhou as sessões prévias de exibição e a própria bailarina, estrela do curta. "Tudo que ouvimos de positivo antes da premiação serviu para nos dar mais confiança, mesmo já sabendo do poder presente no nosso material", conta Rafa. Ela diz ainda que Ingrid ficou tão feliz e emocionada com a produção que eles já estão fazendo juntos mais uma série de vídeos, agora relatando o seu retorno aos palcos depois de ter se tornado mãe.

A parceria profissional do casal, agora em notória ascensão, já dava sinais de sucesso antes mesmo da mudança para os Estados Unidos. Em 2016, produziram juntos a campanha Gotta do it my way, que apresentava as roupas da coleção Young Lust Clothing, desenhada e criada por Rafa. Esse trabalho rendeu a eles a primeira indicação ao La Jolla International Fashion Film, de San Diego, mesmo festival que, cinco anos depois, os consagrou como grandes vencedores na categoria de Melhor Mensagem.

Dare to dream aparece ainda como candidato em mais três eventos internacionais: o First-Time Filmmaker Online Session, com exibições em Hollywood e Buckinghamshire (Inglaterra) no dia 31 de agosto; o Diversidade - Festival de Curtas, que acontece em 3 de setembro na Espanha, e o Noble International Film Festival & Awards, na Índia, que ocorre no dia 1º de outubro.