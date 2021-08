Ilse Ana Piva Paim abre exposição na Gravura Galeria

O ato de se libertar do casulo é tema de uma série de trabalhos da artista Ilse Ana Piva Paim. A série Borboletices será apresentada em mostra na Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647), a partir desta quinta-feira (12). São 15 obras em exposição na Sala Negra, pintadas em acrílico sobre tela, utilizando cores primárias preparadas. A visitação acontecerá até 11 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h30min, e nos sábados, das 9h30min às 13h30min.

Durante a mostra, a artista vai ainda realizar o pré-lançamento de seu mais novo livro, Mundo meu, que faz uma viagem no tempo, mostrando mais de 20 séries produzidas pela artista ao longo de sua trajetória, apresentando origens, temáticas e técnicas. Também aparecem na publicação trabalhos premiados no Brasil e no exterior.

Ilse é artista plástica e trabalhou como docente por 18 anos nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design, Pedagogia e Estética na Ulbra, campus Carazinho. É também graduada em Educação artística e Artes Plásticas (UPF), pós-graduada em História da arte e Práxis (PUC) e mestre em Educação (UPF). Presidiu, quando da sua formação, a Fundação Cultural de Carazinho (FUCCAR 1997 a 2000).

Como artista plástica, suas obras dividem-se em séries, como tema principal a ênfase no social. Entre elas citamos: Guerreiras, os Catadores de Sonhos, Traços de Dignidade, Pinha, pinheiro pinhão surge o charão, Brasilidade, Colheitas, Borboletices, entre outras. Levou para Carazinho prêmios como: o 1° lugar no Salão Internacional de Bento Gonçalves (2003), recebeu também por três vezes o 1° lugar na FEAPEC de Cachoeira do Sul. Em 2004, recebeu o título outorgado pelo executivo de Carazinho: Comenda o Bombeador. Em 2006, foi a primeira mulher a receber o troféu João de Barro.