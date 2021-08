Feira do Livro de São Gabriel terá estandes virtuais e programação online

Mesmo com o avanço da vacinação, a Prefeitura de São Gabriel anunciou que a Feira do Livro do município acontecerá em formato inédito e totalmente digital. O evento, que ocorre entre os dias 28 e 30 de outubro, terá estandes virtuais e programação transmitida ao vivo.

O gabrielense Amilcar Bettega será o patrono deste ano. Entre suas obras, estão O vôo da trapezista (Prêmio Açorianos), Os lados do círculo (Prêmio Portugal Telecom) e Deixe o quarto como está, lançado em 2002 e vencedor do Prêmio Açorianos e menção especial do Prêmio Casa de las Américas, em Cuba.

Bettega já foi escritor residente do International Writing Program da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, e teve seus livros e contos publicados em países como Portugal, Espanha, Itália, França, Estados Unidos, Luxemburgo, Suécia e Bulgária.

João Vicente, também natural de São Gabriel e integrante da banda Nenhum de Nós, assume o posto de Capataz, uma referência ao tradicional Xerife de algumas feiras literárias pelo Brasil.