Ospa homenageia Saint-Saëns e Stravinsky neste sábado

Há 100 anos o mundo se despedia do francês Camille Saint-Saëns e, há 50, do russo Igor Stravinsky. Por isso, os dois compositores têm lugar de destaque na temporada da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Uma das homenagens será no concerto deste sábado (14), às 17h, com presença do regente mineiro Silvio Viegas e do jovem pianista gaúcho Ervino Rieger, que se apresenta como solista.

O espetáculo tem início com Concerto para piano nº 5, op. 103, de Saint-Saëns . O compositor francês compôs a peça com influências de diferentes locais para onde viajou, especialmente ao Egito, o que explica o apelido do concerto: O egípcio.

O solo fica a cargo de Ervino Rieger, que fará a sua primeira apresentação com a Ospa. Com 21 anos, o jovem tem se destacado nos últimos anos com prêmios em concursos nacionais e internacionais.

A segunda parte do concerto é dedicada à Sinfonia em três movimentos, de Stravinsky. Um dos nomes mais influentes da música no século XX, o compositor russo trabalhou na sinfonia entre 1942 e 1945. A peça, em especial a última parte, é vista como uma resposta pessoal à Segunda Guerra Mundial.

Regente titular da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e professor de regência na UFRJ, Viegas ressalta que a obra remete a um período Neoclássico do compositor, quando voltou seu olhar para a tradição ocidental.

YouTube #CulturaEmCasa A apresentação terá transmissão ao vivo peloe pela plataforma, e o público presencial será limitado a 300 pessoas na Sala Sinfônica da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Borges de Medeiros, 1.501).