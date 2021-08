HBO Max estreia 'Amarração no amor', primeira série mexicana original da plataforma

Amarração no amor, a primeira série Max Original mexicana, estreia na HBO Max nesta quinta-feira (12) já com todos os episódios liberados. A comédia dramática é protagonizada por Gabriela de la Garza, Hugo Catalán e Juan Pablo Medina.

A produção tem sua história centrada em Ana (Gabriela de la Garza), uma mulher que, desesperada pela sua situação financeira, assume a tradição familiar da feitiçaria: o negócio de magia pré-hispânica e amarrações gerido pela sua avó Celia. Embora não acredite ter um dom especial, ela começa a mexer com as amarrações no amor para arrecadar o dinheiro necessário para ajudar sua família.

Seus filhos são o motor para continuar, mas nem tudo gira em torno deles. Ana vive organicamente e sem esquemas, guiada por suas próprias convicções. Ela é disruptiva e, como boa bruxa contemporânea, rompe paradigmas e parâmetros culturais de mulheres e mães que ainda estão em vigor.

Amarração no amor expõe de forma fresca e natural temas como sexualidade, poliamor, famílias e tradições mexicanas, além de retratar uma sociedade que está em plena transformação quanto ao papel das mulheres na sociedade, explorando o empoderamento feminino.

O seriado, criado por Fernanda Eguiarte, tem direção de Tobar de Albornoz e produção executiva de Ricardo Pichetto, Marcelo Tamburri, Anouk Aaron e Camila Bermúdez, da WarnerMedia, e Fidela Navarro, da Dopamine.