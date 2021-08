Atração infantil da Hello Kitty estreia no BarraShoppingSul

O evento temático Fun city da Hello Kitty e amigos chega ao BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300). Até o dia 12 de setembro, a Praça Rosa dos Ventos receberá os personagens da Sanrio, empresa japonesa responsável pela criação de figuras como a Hello Kitty. A atração, para crianças de 0 a 12 anos, ocupa ao todo uma área de 160 metros quadrados.

Na Fun City, os visitantes poderão se divertir em um dos maiores pula-pulas indoor do Brasil, com obstáculos e circuitos. Além disso, a atração conta com um espaço de oficinas lúdicas e totens espalhados pelo local com o Almanaque de atividades da Hello Kitty, um app com diferentes exercícios que divertem e desenvolvem as habilidades das crianças.

Os ingressos custam R$ 39,90 (meia-entrada) e dão direito a 40 minutos de diversão. As entradas podem ser compradas com antecedência pela plataforma Sympla (com taxa de R$ 6,00) ou na bilheteria do evento. As crianças com idade de até quatro anos devem estar acompanhadas dos pais.

Todos os cuidados e medidas de proteção contra a Covid-19 serão seguidos rigorosamente no evento, como distanciamento, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel. As sessões serão realizadas com capacidade reduzida de 8 pessoas.