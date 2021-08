O músico, compositor, escritor, produtor e agitador cultural Carlos Badia ministra palestras gratuitas sobre criação musical e produção cultural a partir desta sexta-feira (13). Em quatro lives, sempre às 20h, ele abordará temas como composição, planejamento, criatividade e poesia.

Os encontros ocorrem até o fim do mês, transmitidos ao vivo, sempre às 20h, pelo canal do YouTube e a página do Facebook do artista . Prestes a lançar seu terceiro disco, Voo, previsto para o fim deste ano, Badia dividirá com os participantes detalhes sobre a concepção e o desenvolvimento do novo trabalho, além de trazer exemplos de vivências em diversas áreas culturais e na curadoria e produção de grandes eventos, como o Poa Jazz Festival e o Bento Jazz & Wine Festival.

Os bate-papos buscam aproximar artistas, produtores e interessados em aprender sobre esses assuntos, além de capacitar jovens estudantes e novos profissionais. Os encontros virtuais fazem parte do projeto InterLinguagens a partir da Música – Artes Integradas em Rede, que está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. A iniciativa, que tem como ponto de partida o novo álbum de Badia, uniu cerca de 25 profissionais de diferentes áreas criativas com 50 alunos de escolas públicas do Estado no desenvolvimento do projeto gráfico, os clipes e demais elementos que envolvem a produção e lançamento do CD Voo.

Além das quatro lives com Badia, ainda estão sendo realizadas durante o mês de agosto 11 videoaulas fechadas para alunos da rede pública, que serão acompanhadas por estudantes das redes municipais de Erechim, Getúlio Vargas e Ipiranga do Sul, assim como alunos e profissionais da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, a Fundarte. As masterclasses incluem uma oficina de design com o artista visual Leo Lage, que capacitará os participantes a partir da sua experiência com a produção de cartazes para filmes, capas de discos, livros e diversos outros trabalhos; e um workshop sobre cinema com a equipe do projeto social Câmera Causa, liderada pelos cineastas e professores Gustavo Spolidoro e Lucas Heitor Beal Sant’Anna, que auxiliarão na produção de clipes para uma ou mais faixas do disco.

“O interior do estado do Rio Grande do Sul é um celeiro de talentos. Muitos precisam migrar para a capital buscando mais estrutura para seu desenvolvimento e suas capacitações. E, evidentemente, mais possibilidades para viabilizar seus projetos e trabalhos. É imperioso que cada vez mais possamos capacitar o interior do Estado, seus jovens e antigos artistas, produtores e gestores da Cultura, para que possamos ter nestas cidades o que, ainda hoje, se busca mais na capital do Estado. Estou muito feliz em realizar este projeto na cidade e no entorno de Erechim, onde nasceu meu parceiro neste trabalho, o produtor Mateus Stanisçuaski”, revela Badia.