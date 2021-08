Homenagem aos pais virtual com Moreno Veloso nesta sexta-feira

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) apresenta nesta sexta-feira (13), às 20h, o músico Moreno Veloso em uma homenagem ao Dia dos Pais na edição especial do projeto Casa Virtual. Com transmissão ao vivo pelo Instagram (@ccmarioquintana), o cantor participa de bate-papo virtual sobre música, memórias, afetos e histórias envolvendo a paternidade.

Guilherme Thiesen, responsável por conduzir a conversa, conta que irá convidar o músico a adentrar no universo afetivo, relembrando as canções que seu pai Caetano Veloso produziu em homenagem aos filhos, além das músicas que eles tocaram e escutaram juntos ao longo desses anos.

Em um texto sobre o lançamento do seu álbum Coisa boa, de 2014, Moreno dá o tom do que vem por aí na homenagem: "O título dessa canção deu nome ao disco. Ela era uma melodia de ninar que eu cantava para embalar meus filhos pequenos e que numa tarde chuvosa em Buenos Aires na Argentina, dentro de uma van a caminho do teatro, ganhou essa bela letra do Domenico".