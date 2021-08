Mostra no Itaú Cultural revela as diferentes fases da obra de Geraldo de Barros

site do instituto Com curadoria compartilhada de Lorenzo Mammi e Michel Favre, a exposição Geraldo de Barros – imaginário, construção e memória assinala os contextos e as influências presentes nas obras do artista. A mostra, que tem início nesta quarta-feira (11), fica em cartaz até 7 de novembro na sede do Itaú Cultural na Avenida Paulista, e também pode ser conferida através de vídeos em 360° que serão disponibilizados noaté o final do mês de agosto.

A exposição reúne mais de 400 itens das cinco décadas de trabalho de Geraldo, que atuava como fotógrafo, pintor, gravador, artista gráfico, designer de móveis e desenhista. Uma linha temporal desvenda o seu processo criativo, cruzando os materiais do ateliê com peças de arquivo pessoal que incluem fotos de família, cartas, citações e objetos.

Além de obras em suportes variados, móveis e materiais inéditos, quadros pouco conhecidos produzidos por ele, como Arizona e Minister II, também estarão presentes no acervo da mostra. A curadoria compartilhada de Mammi e Favre é complementar, mas se separa nos diferentes andares do espaço expositivo do Itaú Cultural.

“Esta é uma exposição em que tentamos juntar a coerência das várias fases de Geraldo e mostrar como tem vida própria. Fios condutores vão mostrando que ele é mais complexo do que apenas um artista concreto ou um fotógrafo. Ele é completo, tem uma visão ampla e original”, explica Mammi.

Os ingressos são gratuitos e devem ser agendados previamente através do Sympla. A mostra irá funcionar de terça-feira a domingo, das 12h às 18h, e o tempo máximo de permanência do público dentro de cada uma das exposições é de 50 minutos.