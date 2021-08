Novas façanhas no cinema marcam abertura do Festival de Gramado

O pontapé inicial no tapete vermelho do Palácio dos Festivais em Gramado, na serra gaúcha, é dado na noite desta quinta-feira (12). Às 19h, com transmissão pelo site do evento (festivaldegramado.net) , a Mostra Educavídeo abre a programação do 49º Festival de Cinema de Gramado, que mais uma vez terá exibições online e pela TV, devido à pandemia.

Como já é tradição, a noite que antecede a abertura do festival é dedicada aos trabalhos do Programa Municipal Escola de Cinema. Em seu 11º ano, com 100 produções realizadas, o Educavídeo estimula a realização audiovisual aos alunos. Parte do material que será exibido neste ano tem temáticas que retratam o momento sob o olhar dos jovens, que adaptaram as condições de produção para os meios digitais.

As mostras competitivas de curtas nacionais, longas brasileiros e gaúchos começa na sexta-feira, às 21h30min, pelo Canal Brasil. O festival se encerra na noite do próximo sábado, 21 de agosto, com a cerimônia de premiação dos vencedores, também pelo Canal Brasil e ainda pela TVE e canais digitais do evento.

Uma das novidades da 49ª edição é o Prêmio Sedac/Iecine de Longas-Metragens Gaúchos, resultado da parceria da Gramadotur, autarquia municipal responsável pelos eventos da cidade, com a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine). Busca-se destacar a importância das produções gaúchas e o papel histórico do Festival de Cinema de Gramado como importante janela de exibição.

"O Festival de Gramado é patrimônio da população gaúcha. Sua existência precisa ser celebrada e fortalecida. Ao apoiarmos o festival, reconhecido nacionalmente, estamos exaltando o valor de profissionais do cinema que têm em Gramado sua principal janela de trabalho e circulação de suas obras", destaca a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

Ao todo, foram repassados R$ 118 mil para a distribuição de 14 prêmios dedicados aos realizadores locais. São dez novos Kikitos, divididos nas seguintes categorias técnicas: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem, Melhor Desenho de Som e Melhor Trilha Musical. Cada um receberá R$ 5 mil. Já o melhor longa gaúcho em competição receberá o prêmio de R$ 10 mil.

Ainda será concedida uma distinção a artistas pelo mérito de suas trajetórias no audiovisual do Rio Grande do Sul: trata-se do Prêmio Leonardo Machado, assim nomeado em homenagem ao ator gaúcho premiado em Gramado em 2009 por Em teu nome... e apresentador do evento, falecido em 2018, aos 42 anos. O ator ou atriz premiado com este troféu receberá a quantia de R$ 15 mil.

Outra distinção a ser apontada é o Prêmio Novas Façanhas, que contemplará três realizadores, técnicos ou coletivos por sua contribuição à inovação e ao desenvolvimento técnico e de linguagem do audiovisual no Estado. Cada um dos três premiados nessa categoria receberá R$ 10 mil como estímulo para continuidade de suas ações.