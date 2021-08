Com distribuição gratuita, revista 'Nonada' será lançada em live

Começa nesta quinta-feira (12) a circulação da revista Nonada, publicação inédita sobre a arte de sobreviver de cultura no Brasil. Para marcar o lançamento, a equipe do veículo independente de jornalismo cultural se reúne virtualmente para uma conversa sobre a realização da edição e para celebrar os 11 anos de atividade da redação. A live ocorre às 19h no Youtube @nonadajornalismo.

Com tiragem de mil exemplares financiada pela Lei Aldir Blanc, a revista será distribuída gratuitamente em centros culturais de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha e Pelotas e também em cestas básicas da ONG Cirandar, para os leitores da Biblioteca Comunitária Chocolatão, na Capital.

A revista Nonada tem 52 páginas de reportagens, entrevistas, perfis, resenhas críticas e jornalismo em quadrinhos. Entre os destaques da edição, estão matérias sobre a ausência de direitos trabalhistas dos artistas, sobre arte e tecnologia e sobre o brincar na criação artística. O quadrinista Pablito Aguiar participa com uma HQ sobre censura à arte no Brasil, assim como a escritora Priscila Pasko, vencedora do prêmio Açorianos de Literatura, que assina um ensaio. A publicação conta também com artigos do escritor Ronald Augusto, da rapper Cristal e da produtora Natasha Ferla.

A revista estará disponível gratuitamente nos seguintes centros culturais:

Porto Alegre

Livraria Taverna, na Casa de Cultura Mario Quintana - Andradas, 736

Biblioteca Pública do Estado - Riachuelo, 1.190

Cinemateca Capitólio - Demétrio Ribeiro, 1.085

Canoas

Antiga Estação - Victor Barreto, 2.301

Casa dos Rosa - Victor Barreto, 2186

Casa das Artes Villa Mimosa - Guilherme Schell, 6270

Biblioteca João Palma da Silva - Ipiranga, 105

Hangar Cultural Oli Borges Flores - Passo do Nazário, 3.150

Praça CEU - Montenegro, 1.057

Praça da Juventude - Maria Faustino Corrêa, 618

Cachoeirinha

Instituto Ágora

Pelotas

Clube Social Fica Ahí Pra ir Dizendo