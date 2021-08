'Mistura fina' traz como atração Maíra Freitas nesta quinta-feira

Em piano e voz, a cantora Maíra Freitas é a atração do projeto Mistura fina desta quinta-feira (12). A transmissão começa às 18h30min pela página de Facebook do evento

Mesclando arranjos e as vertentes da música erudita e popular, a compositora e instrumentista interpreta um repertório de canções autorais e de compositores consagrados. Nesta apresentação, como acontece em seus shows solo, a artista transporta suas angústias e anseios para uma espécie de sonho musicado em que tudo pode acontecer.

Ela brinca com seu piano misturando músicas autorais de seus discos e sucessos de seu pai, Martinho da Vila (Axé pra todo mundo), Elza Soares (Mulher do Fim do Mundo), Alcione (Você me vira a cabeça), Fátima Guedes (Onze fitas), Nina Simone (Feeling Good) e o que mais vier na sua cabeça.

Maíra Freitas é cantora, pianista, compositora e produtora musical brasileira. Seu estilo mescla sua trajetória musical vinda do estudo do piano clássico e jazzístico, assim como suas raízes na ancestralidade e na cultura do samba. Possui dois discos de carreira e tem se apresentado nas principais casas de shows e capitais do País e no Exterior, colaborando com grandes nomes da música e artistas da nova geração.

Filha de Martinho da Vila, Maíra começou seus estudos de piano aos sete anos e é formada em piano pela Escola de Música da UFRJ. Esteve imersa na música clássica até meados de 2010 fazendo concursos de piano, tocando com orquestra, obtendo prêmios no Brasil e no Exterior assim como cursos e masterclasses na área.