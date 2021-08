Inscrições abertas para oficina de canto de Pedro Longes

Para os que desejam expandir as possibilidades da própria voz, o cantor e compositor Pedro Longes oferece a oficina Criação musical a partir do canto. Ele apresentará algumas das técnicas utilizadas em sua criação musical, abordando temas como a sonoridade das palavras, a flexibilidade da voz, a importância das pequenas ideias musicais e o papel do erro na criação, entre outros. A atividade será realizada ao vivo pelo Google Meet, com edições nesta quinta-feira (12), em português, e nesta sexta-feira (13), em espanhol, sempre às 19h.

As inscrições são gratuitas e não há requisitos prévios. Informações e formulário de inscrição podem ser obtidos pelo e-mail [email protected]

O músico é atração do próximo Sarau do Solar, no dia 18 de agosto, às 18h30min. O espetáculo virtual Sinestesias será transmitido ao vivo do Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Estado pela TV AL e mídias sociais do parlamento gaúcho.