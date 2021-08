MasterChef tem 'Caixa misteriosa' e participação especial de ex-competidor

A Band leva ao ar nesta terça-feira (10), às 22h30min, o sexto episódio do MasterChef Brasil com uma das provas mais emblemáticas da temporada. Desta vez, os participantes terão de trabalhar com a berinjela, um ingrediente muito consumido pelos brasileiros. Nas bancadas, além das Caixas misteriosas convencionais, eles serão surpreendidos por três douradas, que podem trazer uma vantagem ou uma desvantagem para quem ficar com elas.

Isabella, vencedora da última prova de eliminação, terá a missão de escolher três pessoas para ficarem com as versões diferenciadas, podendo ela mesma estar entre os selecionados. Diante de uma pilha cheia de berinjelas de tipos, cores, tamanhos e formatos diversos, os competidores precisarão criar um prato que valorize o fruto e surpreenda o paladar dos jurados.

Nas caixas douradas há uma seleção de ingredientes que trazem caminhos para possíveis receitas, mas sem abertura para tanta criatividade. Quem estiver com elas, não poderá ir ao mercado, diferente dos demais concorrentes.

Para a surpresa dos cozinheiros, Mohamad Hindi, um dos ex-participantes mais queridos do País, retorna à cozinha para relembrar sua trajetória em 2014 e colocar a mão na massa. Mesmo não concorrendo a uma vaga no mezanino, ele admite estar com medo de enfrentar os chefs mais uma vez.

Ao final, o autor do melhor prato terá que dividir os adversários em três grupos: fracos, médios e fortes. Além de classificar o nível de cada um dos seus concorrentes, ele ainda enviará um dos times direto para a prova de eliminação, onde eles terão que preparar seis empadinhas com dois recheios diferentes e uma salsa picante.

Quem conseguir agradar o paladar do trio de jurados, segue direto para o mezanino, enquanto os piores ficarão na berlinda. Um deles terá a oportunidade de ser salvo pelos colegas e, após a escolha, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça definem quem será o sexto eliminado do programa.

O talent show vai ao ar toda terça-feira, às 22h30min, na tela da Band, com transmissão simultânea no Portal da Band e no aplicativo BandPlay. A atração também é exibida às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal Discovery Home & Health.