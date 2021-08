Recitais são realizados em escolas de Porto Alegre no Dia do Estudante

Em homenagem ao Dia do Estudante, comemorado nesta quarta-feira (11), a mezzo-soprano Angela Diel e o pianista Fernando Rauber levarão o recital A canção brasileira nas escolas a duas unidades da rede pública de Porto Alegre. Às 16h, o espetáculo estará na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira (Francisco Mattos Terres, 40); às 18h30min, será a vez da Escola Municipal de Educação Básica Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha (Xavier de Carvalho, 274).

As apresentações, parte da contrapartida social do projeto Operita Violoncello , contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, terão no repertório canções brasileiras, do folclore amazonense e temas urbanos. Cada espetáculo terá cerca de 40 minutos de duração, e a entrada é franca.