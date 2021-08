Vai ao ar primeira entrevista do programa do crítico musical Sérgio Martins

Um dos músicos mais emblemáticos do heavy metal brasileiro e mundial, Max Cavalera é a primeira entrevista do programa Conversa de Música, conduzido pelo jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Semanalmente, a atração trará cantores, compositores e artistas para uma descontraída troca de ideias sobre suas carreiras, além de buscar conexões com o universo do cinema. O episódio de estreia vai ao ar nesta quarta-feira (11), às 19h, na InnSaei.TV, plataforma de streaming dedicada a produções nacionais.

Alçado ao sucesso como figura central do Sepultura, Max Cavalera tornou-se uma lenda do thrash metal mundial e vem se mantendo forte no cenário do rock pesado nas últimas décadas, com projetos como Soulfly, Cavalera Conspiracy (na qual toca ao lado do irmão Iggor) e os mais recentes Killer Be Killed e Go Ahead and Die.

No primeiro programa, Conversa de Música também terá um lado cinematográfico, com Cavalera indicando sua trilha sonora preferida. Vale lembrar que o cantor participou de O retorno da Múmia, sendo responsável pelos gritos do personagem Rei Escorpião.