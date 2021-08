Áries: O vigor que você imprime ao trabalho e aos afazeres cotidianos é bom para superar obstáculos. Prepare o terreno para começar a cultivar um novo relacionamento.

Touro: Dia positivo para a comunicação dos sentimentos, embora sejam voluptuosos. Seus afetos estão se transformando e nem tudo o que sentirá hoje, será igual amanhã.

Gêmeos: Alguns sentimentos com relação à família, a moradia ou a si mesmo precisam mudar drasticamente, se você quer começar um novo ciclo em relação a estes assuntos.

Câncer: As relações humanas e de amizade passam por transformação renovadora. Você irá conhecer novas pessoas. Antes, se resolva bem com as situações que já passaram.

Leão: Você coloca muita força e energia nos negócios e na lida material. Use apenas o necessário, mesmo que seja muita. Veja sobre quais responsabilidades quer assumir..

Virgem: A conjunção entre Mercúrio e Marte em seu signo indica uma atitude franca e impositiva, colocando-se com evidência, seja lá qual for a condição em que se encontre.

Libra: O bem estar emocional e físico define a qualidade deste seu dia. A força das emoções precisa ser bem direcionada. Os cuidados com a saúde são agora fundamentais.

Escorpião: Dia de muita atividade social, com tendência a envolver-se em polêmicas ou conflitos. O modo como defende seu território e pontos de vista deve ser moderado.

Sagitário: Dia de ações decididas e enérgicas profissionalmente. É tempo de orientar o trabalho com as ideias unidas ao empenho pessoal. Vá á luta com o melhor de sua força.

Capricórnio: Dia favorece estudos, desenvolvimento da mente e aprimoramento do espírito. Aumento da atividade intelectual. Viagens são favorecidas, se bem planejadas.

Aquário: Encontros são especialmente ricos e instrutivos. Faça valer a pena. Possíveis prejuízos materiais, por desatenção ou precipitação. A pressa é a inimiga principal.

Peixes: Uma atitude belicosa complica a relação a dois e as associações. Resolva pendências do passado. Momento para você se preparar para novas e mais fortes uniões.