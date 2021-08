TV Cultura exibe programas especiais sobre o Festival de Inverno

Neste final de semana a TV Cultura exibe uma programação especial do Festival de Inverno de Campos do Jordão. No sábado (7), às 22h, vai ao ar um novo episódio da série documental Festival de Campos do Jordão - música e arte no inverno, que apresenta um panorama do painel artístico das cinco décadas do festival.

Reconhecido como o maior evento de música clássica da América Latina, ele carrega grande importância, atingindo a sociedade com um olhar para a música como patrimônio cultural e ferramenta de transformação social.

Os apresentadores Andresa Boni e Cunha Jr. contam sobre as experiências que viveram na cobertura jornalística ao longo das edições, e o episódio destaca ainda importantes nomes que fizeram parte da história do festival, como Lutero Rodrigues, Betina Stegmann, Nelson Ayes, Roberto Tibiriçá, Marcelo Jaffé e Irineu Franco Perpetuo.

Dando continuidade à programação, no domingo (8), às 23h, a TV Cultura leva ao ar o último concerto da Brasil Jazz Sinfônica no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Com a participação de Renato Braz, a apresentação na Sala São Paulo conta com regência de Ruriá Duprat.