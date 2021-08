Felipe Machado lança videoclipe de single do novo álbum solo

O primeiro single do novo álbum de Felipe Machado virou videoclipe. Medo do novo é calcada no rock, e surge como um dos destaques de Primata, seu disco que estreia em setembro.

Fundador e guitarrista da banda de heavy metal Viper, Machado iniciou sua carreira solo em 2015, quando lançou FMSolo. Suas canções deram origem a um álbum de remixes lançado em 2020 com versões feitas por DJs com renome no Brasil e no exterior.

O lançamento do novo vídeo exibe imagens do músico tocando sua Fender Stratocaster no hall de entrada do Colégio Sion, em São Paulo. Além disso, a produção traz ainda cenas de personalidades históricas que revolucionaram o mundo em suas respectivas áreas de atuação por não terem medo do novo, como diz a letra da canção.

Nomes como Albert Einstein, Martin Luther King, Jennifer Doudna, Pablo Picasso, Marie Curie, The Beatles e Stanley Kubrick fazem parte da obra audiovisual.