Projeto 'A voz suprema do samba é a liberdade' lança o primeiro single

Interpretada pela cantora Glau Barros, a música A nossa dor abre o projeto A voz suprema do samba é a liberdade, em single lançado nas plataformas digitais nesta sexta-feira (6). Aproximando o samba-choro e o rap, a faixa conta com as participações especiais de Negra Jaque, 50 Tons de Pretas e Choro das Gurias.

Exaltando as cantoras negras e artistas LGBTQIA+, A voz suprema do samba é a liberdade surge para propor ações afirmativas e reflexão acerca da cena cultural negra no sul do Brasil, reforçando lugares de protagonismo e inspirando os que lutam contra a intolerância da sociedade. A iniciativa terá outras canções lançadas no decorrer deste ano, culminando no álbum de mesmo nome, produzido por Leo Bracht e Jefferson Marx e que sairá no início de 2022.