Teatro Ateliê apresenta live com histórias e brincadeiras infantis

YouTube do Instituto Ling O projeto Contando e cantando histórias volta à programação do Instituto Ling na manhã deste sábado (7), às 11h, com um encontro virtual e gratuito. O evento, indicado para crianças a partir dos três anos, será transmitido pelo canal do

A atividade, conduzida ao vivo pelos atores Valquíria Cardoso e Alex Limberger, do Teatro Ateliê, mistura música e literatura ao apresentar a história Um dia de gato, inspirada no livro da escritora gaúcha Valesca de Assis, que mostra a vida felino Tato e do seu amigo cão, chamado Bolão.

Com 20 anos de trabalho, o grupo tem em seu currículo mais de 5 mil apresentações. Já fizeram teatro de rua e manipulação de bonecos, sempre tendo o ateliê como um de seus principais espaços de trabalho, além de terem ministrado oficinas de contação de histórias em várias cidades do Brasil.