Marmota retoma agenda de shows com repertório renovado no Espaço 373

Após longo recesso dos palcos devido à pandemia, a banda Marmota reinicia as atividades em evento híbrido nesta sexta-feira (6), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). Em Marmota Jazz, o casarão recebe um público limitado a 40 pessoas, seguindo todos os protocolos sanitários.

Formado por Leonardo Bittencourt (piano), André Mendonça (baixo acústico), Pedro Moser (guitarra) e Bruno Braga (bateria), o quarteto volta à cena com repertório renovado, além das composições autorais do mais recente álbum A margem, lançado em parceria com o estúdio Audio Porto e finalista do Prêmio Profissionais da Música 2018, na categoria Artista Instrumental.

Eventbrite Os ingressos para acompanhar presencialmente a performance do grupo podem ser reservados pela plataforma. Os bilhetes custam R$ 45,00, se comprados antecipadamente, e R$60,00, se adquiridos na hora (mediante disponibilidade).