Concerto da Ospa celebra música espanhola e composições de Beethoven

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre recebe neste sábado (7), às 17h, o concerto Viva a Espanha, que celebra os ritmos típicos do país ibérico. Dentro desta temática, executam, sob regência do maestro Evandro Matté, as peças Capricho espanhol, de Rimsky-Korsakov, e El sombrero de tres picos, de De Falla.

www.uhuu.com Os ingressos para o espetáculo podem ser trocados por 1kg de alimento não perecível. A bilheteria online, na plataforma, abre nesta quinta-feira (5), às 12h, e fica em funcionamento até sexta-feira (6), às 11h59h. Os bilhetes físicos podem ser retirados na Casa da Ospa na sexta e no sábado (7), das 12h às 17h.

YouTube #CulturaEmCasa A apresentação terá transmissão ao vivo peloe pela plataforma, e o público presencial será limitado a 15% da capacidade da Sala de Concertos da Casa da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Borges de Medeiros, 1.501).

O carioca Eduardo Monteiro, um dos grandes nomes do piano no Brasil, é o solista convidado para interpretar o Concerto nº 4 para piano e orquestra, de Beethoven. O pianista acumula prêmios importantes e experiências como solista em renomadas orquestras do País e do exterior.

Sobre performar a composição, ele diz: ”A perfeita simbiose do piano com a orquestra faz com que a obra pareça uma sinfonia. O otimismo do 1º e 3º movimento contrasta com a densidade e introspecção do 2º, de grande poesia”.

Na sequência, a Ospa traz um dos principais balés de Manuel de Falla, El sombrero de tres picos. Na peça, lançada em 1919, o músico narra as desventuras de um corregedor que cobiça a bela mulher de um moleiro.

A orquestra apresenta ainda Capricho espanhol, composta por Nikolai Rimsky-Korsakov em 1887. O compositor russo criou uma suíte orquestral com cinco movimentos interligados, baseados em melodias folclóricas espanholas.