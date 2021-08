Espetáculo online celebra seis anos da Sala Jazz Geraldo Flach

Nesta sexta-feira (6), Cristian Sperandir (piano) e Lorenzo Flach (guitarra) fazem show em celebração aos seis anos da Sala Jazz Geraldo Flach. O show, às 20h, terá a participação especial de Marcelo Delacroix (voz e violão) e exibição online ao vivo pelo canal da Sala no YouTube

O ingresso pode ser adquirido via Pix ou depósito bancário (contribuição espontânea) ou pelo Sympla (a partir de R$25,00, com meia-entrada). Informações pelo WhatsApp (51) 99940 0608. Cristian e Lorenzo unem sonoridades em um repertório com faixas autorais e nomes como Beatles, Tom Jobim e o próprio Geraldo Flach, que dá nome ao espaço.