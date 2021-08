Funkalister aproxima o funk e o soul no palco do Butiá

O Butiá recebe neste sábado (7), em apresentação ao ar livre, a banda Funkalister. A performance inicia às 16h30min e vai até o pôr do sol. Os ingressos custam R$ 40,00 e as reservas devem ser feitas pelo site www.obutia.com . A localização e as instruções para chegar até o local são informadas por e-mail após a reserva.

O grupo surgiu em 2002, em Porto Alegre, com o intuito de buscar uma sonoridade típica das décadas de 1960 e 1970. Entre as principais influências musicais então o funk e o soul da época, além do rock, jazz, bossa e samba. Chico Paixão (guitarra), Everton Velasquez (baixo), Leonardo Boff (teclados), Rodrigo Siervo (sax), Mateus Mapa (flauta) e os músicos convidados Márcio Pexi (bateria), Huberto Boquinha (trombone), Renato Dallago (trompete) e Felipe Santos (percussão) estarão no palco neste fim de semana.

Para este show, a banda vai intercalar canções próprias com sucessos de artistas como Earth Wind & Fire, Quincy Jones, Stevie Wonder, Sivuca, Tim Maia e Eumir Deodato.