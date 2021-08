Festival de artes burlescas movimenta Porto Alegre com sarau virtual

Em formato de sarau virtual, a 5ª edição do Festival Poa Burlesque acontece no sábado (7), às 19h, através da plataforma Zoom. O evento, criado pela dupla de empreendedoras culturais Carolina Disegna e Diovana Gheller, tem como subtítulo Retrato Falado de uma Utopia Burlesca e será comandado pelas burlescas Emme Clanche e LouAnn Dvon.

Com classificação etária de 18 anos, os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp (51) 99797-7121 e os valores de contribuição variam de R$10,00 a R$50,00. Todas as produções dos artistas inscritos no festival serão compartilhadas com o público, e o encontro terminará com uma festa dançante reunindo todos os amantes dessa arte.