Cinco décadas de samba gaúcho em show de Nêgo Izolino no Ecarta Musical

Com 76 anos de vida e 50 de carreira no samba, o compositor e intérprete Nêgo Izolino é a atração do projeto Ecarta Musical do próximo sábado (7), às 18h. Conhecido também como Mestre Izolino e 'poeta do amor', Izolino do Nascimento lançou recentemente seu primeiro CD, Bons momentos, trabalho que será base para o espetáculo deste fim de semana. A transmissão, online e gratuita, será pelas páginas da Fundação Ecarta no YouTube, Facebook e Instagram.

Nascido em Porto Alegre em 1943 e hoje morando em São Leopoldo, Nêgo Izolino iniciou a carreira compondo letras para escolas de samba que desfilam no Carnaval da Capital. Autor de mais de 200 composições e tido como um dos pilares do samba no Estado, teve canções de sua autoria interpretadas por muitos sambistas. O cantor vem acompanhado por Alemão Charles (cavaco), Rodrigo Fontoura (violão de sete cordas), Dionatas Colvara (pandeiro) e Igorzinho Peres (tantan), e o show terá as convidadas especiais Maria Helena Montier, Maria do Carmo Carneiro, Yara Lemos e Marietti Fialho.