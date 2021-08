Um palco para sonhar: peça encenada por pessoas com deficiência vira documentário

O espetáculo Todo mundo tem um sonho, produção original do Pertence Cultural em parceria com as artistas Paula Carvalho (diretora) e Bianca Bueno (coreógrafa), vai estrear em formato de documentário. Em setembro de 2019, a realização levou mais de 100 pessoas com deficiência ao palco do Theatro São Pedro, em Porto Alegre. O lançamento é parte de uma programação em comemoração aos 10 anos do Pertence, que começa amanhã e também inclui exposição fotográfica e workshop online. É possível acompanhar tudo, de forma online e gratuita, no site do Pertence

A programação cultural foi viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio do Edital Criação e Formação - Diversidade das Culturas da Fundação Marcopolo. Todas as ações do projeto preveem acessibilidade em libras, legenda e audiodescrição.

A programação tem início em 6 de agosto, às 19h, com a exposição virtual Todo Mundo tem um Sonho - Caminhos para um porto mais alegre, diverso e inclusivo, construída a partir de imagens do espetáculo teatral. Ao todo, são cerca de 40 imagens registradas pelos fotógrafos Lua Luna, Elisa Pegoraro e Fabricio Sviroski (da Art Imagem), além de profissionais da Pegorer Studio. A curadoria é de Roberta Millarch.

Na próxima terça-feira, 10 de agosto, será a vez do workshop Dança-Teatro com a dançarina, coreógrafa e cofundadora do grupo Fábrica de Sonhos, Bianca Bueno, que acontece das 19h às 20h. Com uma metodologia que se baseia no respeito às individualidades e se potencializa por meio da diversidade, o workshop conta com acessibilidade em libras e audiodescrição. O evento acontecerá via plataforma Zoom, e a inscrição é gratuita e aberta a interessados a partir dos 16 anos, com vagas limitadas. Inscrições e demais informações pelo site do Pertence e pelo telefone (51) 99176 9191.

A programação se encerra com o lançamento do documentário, no dia 12 de agosto, às 20h, no canal do YouTube do Pertence. O vídeo conta a experiência e a metodologia do grupo Fábrica de Sonhos - Arte, Inclusão, Diversidade e Pertencimento, fundado pelo Pertence em parceria com Paula Carvalho e Bianca Bueno. O filme traz imagens exclusivas das apresentações e bastidores do espetáculo, costuradas com entrevistas dos diretores e gestores do projeto, artistas com e sem deficiência e depoimentos de pessoas que presenciaram a encenação. O filme é uma realização do Pertence Cultural, com direção e roteiro de Paula Carvalho, produção audiovisual e direção de fotografia de Voltaire Barbieri e conduzido pela produtora E-frame Art and Filmes.

"Há mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, e mesmo assim elas continuam praticamente invisíveis. Queremos, com o filme, apresentar as potencialidades e a riqueza da nossa diversidade - e, a partir deste local de protagonismo que é o palco, mostrar que a pessoa com deficiência quer e vai assumir o seu lugar de protagonismo na vida e no mundo", destaca Paula Carvalho, que também atua como coordenadora artística do Pertence Cultural.

Para o presidente do Pertence Cultural, Victor Freiberg, "a grandeza do espetáculo não cabe no documentário. Já estamos vislumbrando oportunidades de produções futuras, criando conteúdos específicos, planejados para o nosso público".

Desde que foi fundado, há 10 anos, o Pertence vem atuando no atendimento de pessoas com deficiência intelectual e suas famílias. Nascido com a ideia de clube com atividades de convivência e sociabilidade, acabou ampliando seu espectro de atuação com o passar do tempo e, atualmente, promove atividades como passeios, capacitações, viagens, cursos profissionalizantes e oficinas.

Segundo Geniane Pereira, executiva da gestão geral do Pertence, a entidade busca "criar experiências memoráveis e despertar o sentimento de pertencer" a essas pessoas. "Em 2020 e 2021, convivendo com as adaptações da pandemia Covid-19, abrimos novas perspectivas e nosso modelo de trabalho - incluindo os esforços para possibilidades virtuais - é uma inovação na qual precisamos avançar."

Hoje, são 45 profissionais envolvidos na operação de forma sistemática ou pontual, além de 196 voluntários para diversas atividades. Segundo a Pertence, os números anuais são de 120 oficinas de teatro, 96 oficinas de música e 120 oficinas de dança. São 600 vagas para participantes de ações virtuais e 120 vagas para Porto Alegre e Região Metropolitana, nas modalidades presenciais.