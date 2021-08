Documentário 'Tribalistas' é a atração da Segunda da Música no canal Curta!

Quinze anos haviam se passado após a estreia do grupo musical que se tornara um fenômeno entre o público e a crítica, os Tribalistas, quando, em 2017, o trio formado por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte se reuniu novamente em estúdio para a gravação do seu segundo disco. Os bastidores desse reencontro, bem como as canções que surgiram a partir dele, foram registrados pelas câmeras da diretora Dora Jobim. As imagens se tornaram o documentário musical Tribalistas, que chega ao canal Curta!. A exibição é na Segunda da Música, nesta segunda-feira (2), às 23h.

site A produção está disponível também no Curta!On, streaming no NOW da NET/Claro ou no, como parte do Especial Marisa Monte, que reúne vários shows da cantora, de turnês e extras dos bastidores.

Além dos três artistas, músicos renomados como Dadi Carvalho, Cézar Mendes, Pretinho da Serrinha e Pedro Baby participaram do disco, que trouxe dez composições inéditas. Entre elas, sucessos como Diáspora, composta pelos próprios Tribalistas; Ânima, dos três junto com Cézar Mendes; e Os peixinhos, também do trio, dessa vez com a fadista portuguesa Carminho.

As canções são apresentadas entre conversas descontraídas que revelam a relação de amizade e a profunda sintonia entre Arnaldo, Brown e Marisa. O disco alcançou as primeiras colocações nas paradas de sucesso do Brasil e de países como Argentina, Chile, Portugal e Espanha.