TVE-RS exibe programa sobre coletivos indígenas em parceria com o Iecine

Vai ao ar neste domingo (1) na TVE-RS, às 23h45min, o primeiro episódio da temporada de estreia do Programa Observatório Iecine: Coletivos indígenas - Mbyá-Guarani, Ara Pyau e Comunicação Kuery. A produção é realizada pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine).

O episódio inaugural aborda a sensibilidade e a riqueza da cultura indígena, em que os coletivos de cinema trabalham em prol da realização audiovisual de modo holístico, interconectado à comunidade.