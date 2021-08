Instalação 'Edifício Cristal' segue em exposição até 30 de agosto

Após cumprir uma temporada de quatro semanas, o Edifício Cristal permanece na recepção do Multipalco Eva Sopher, ao lado do Theatro São Pedro, em período prorrogado até 30 de agosto. Composta por 11 histórias, trata-se de uma produção interativa que permite ao espectador ouvir o relato dos personagens e desvendar o cenário onde vivem. As visitações são gratuitas e devem ser agendadas, entre segundas, quartas e sextas, das 13h30min às 17h30min, pelo e-mail [email protected]

A Cia. Incomode-Te buscou um caminho próprio repleto de criatividade para reproduzir a vida e suas emoções, em pouco espaço, durante a crise sanitária do novo coronavírus. Assim nasceu Edifício Cristal, uma cristaleira cenográfica que abriga diversos espetáculos curtos. Em vez de louças e pratarias, miniaturas ilustram visualmente onze apartamentos acompanhados de histórias fictícias sobre personagens vivendo em quarentena. Cada apartamento foi concebido a partir do lixo reciclado dos integrantes da Cia.

O projeto foi idealizado por Liane Venturella e surgiu bem antes da pandemia. "Era um desejo antigo. Eu já tinha pensado em transformar uma cristaleira em uma espécie de palco. Quando decidimos fazer uma produção remota, o Nelson já estava fazendo as miniaturas com materiais recicláveis. Aí, a ideia se encaixou perfeitamente", explica a atriz.

Outra curiosidade é que cada integrante da equipe trabalhou sozinho, em isolamento social, comunicando-se somente em reuniões por vídeo chamadas. Mesmo sendo composta por adereços, todos de material reciclado, em formato reduzido, a produção tem todos os elementos de uma montagem teatral. A trilha sonora original é assinada por Angelo Primon. Juan Quintáns está à frente da engenharia de som. Todo o projeto luminotécnico e a automação é de Ricardo Vivian e a cenotécnica, de Matheus Grimm.

É um verdadeiro espelho do nosso cotidiano, exatamente como um condomínio. Cada apartamento tem um número e, para escutar o que se passa lá dentro, basta apenas colocar os fones de ouvido, escolher a unidade, apertar um botão e acompanhar a locução que acontece paralelamente a automação de iluminação programada para o apartamento escolhido, nas vozes dos artistas Carlos Ramiro Fensterseifer, Liane Venturella, Letícia Vieira e Nelson Diniz.

Uma experiência visual, sonora e aberta à imaginação do público. É que os episódios não são ilustrados por bonecos ou vídeos. A partir da narração do elenco, da trilha sonora, da iluminação e da cenografia criada para cada ambiente, o espectador será convidado a embarcar em uma viagem na qual terá o desafio delinear os protagonistas na sua própria mente: um síndico transtornado, o último inquilino do imóvel que está para alugar, a filha que precisou isolar-se para cuidar da mãe, a senhora que não consegue parar em casa, o casal que adotou duas crianças, um escritor famoso enfrentando a solidão em um moderno duplex, entre outros.