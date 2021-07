TV Cultura homenageia Tom Jobim com concerto inédito da Jazz Sinfônica

Neste domingo (1º), a partir das 23h, a TV Cultura leva ao ar um concerto inédito da Brasil Jazz Sinfônica em homenagem ao compositor Tom Jobim. A apresentação, com regência do maestro João Maurício Galindo, foi gravada no Memorial da América Latina, em São Paulo.

O repertório do concerto inclui as composições Jobimniana (Cyro Pereira); Samba do avião (Tom Jobim / Arr: Cyro Pereira); Surfboard (Tom Jobim / Arr: Cyro Pereira); Chovendo na roseira (Tom Jobim / Arr: Fernando Corrêa); Pato preto (Tom Jobim / Arr: Rodrigo Morte); Garota de Ipanema (Tom Jobim e Vinicius de Moraes / Arr: Alexandre Mihanovich); Eu sei que vou te amar (Tom Jobim / Arr: Gustavo Bugni / saxofone solo: Paula Valente); e Suíte "Canção do amor demais" (Tom Jobim / Arr: Amilton Godoy / Orq: Rodrigo Morte).

Todas as peças tocadas pela Jazz Sinfônica apresentam arranjos exclusivos e inéditos. Descrita pela TV Cultura como "uma iniciativa única no mundo", a Brasil Jazz Sinfônica tem a missão de perpetuar a música popular, em especial, a brasileira.