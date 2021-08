'Bobo - Festival internacional de comédia' está com inscrições abertas

"Mais amor e bom humor, por favor!" é o que pede o Bobo - Festival internacional de comédia, que busca privilegiar o protagonismo das diversidades no humor brasileiro através de uma programação online e gratuita, com 20 atrações. O evento, com inscrições abertas até 9 de agosto pelo site do Grupo Borogodó , acontece entre os dias 16 e 25 de setembro.

O festival irá selecionar artistas que irão compor as noites temáticas Mostra sua cara, como foco na comédia LGBTQIA+; a Afronight, direcionada ao humor produzido por comediantes pretos; a Olha elaaa!, mostra com protagonismo exclusivamente feminino; a Stand up comedy show, para o gênero da comédia em pé; e Show de variedades, que irá aglutinar variadas manifestações cômicas.

Os interessados poderão enviar seu material em vídeos de 5 a 20 minutos, ou descrever seu número artístico por meio de um roteiro. O Júri Popular decidirá os melhores de cada categoria com a entrega do Troféu Bobo, além de uma estatueta exclusiva para o público da internet, que poderá participar desta edição produzindo conteúdo para as redes sociais.