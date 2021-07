Rádio da Ufrgs lança programa 'Da estante', voltado ao compartilhamento de leituras

A partir deste domingo (1º), os amantes da literatura contarão com um novo programa na Rádio da Universidade. A emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) se prepara para apresentar a atração Da estante, que se propõe como um momento de leitura compartilhada na programação.

De segunda a sexta-feira, sempre às 20h, serão lidos textos curtos, como poesias, contos e crônicas. Nos domingos, às 18h, o programa irá destacar obras completas, lidas por capítulos – ideia inspirada nos antigos folhetins radiofônicos.

Todas as transmissões poderão ser acompanhadas pelos AM 1080 e pelo site da Rádio da Universidade . As edições de domingo, que trarão a leitura de obras completas, também vão estar disponíveis para escuta em formato de podcast, no blog e nas principais plataformas de áudio.

A apresentação fica a cargo de Liz De Bortoli, locutora da Rádio da Universidade com passagem por emissoras como a FM Cultura e a TVE. O programa terá um canal para envio de relatos sobre as leituras: o e-mail [email protected] Nas edições de domingo, serão destacados os comentários recebidos. O programa também contará com participações especiais – a edição de estreia, por exemplo, traz a voz da professora do Instituto de Letras da UFRGS Magali Endruweit. Na produção, está a jornalista e produtora cultural Mariana Sirena.

A partir de segunda-feira (2), o Da estante homenageia Mário Quintana, poeta que faria 115 anos no dia 30 de julho. Uma seleção especial de poemas foi preparada para a semana.